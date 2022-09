Ratko Mladic indlagt i alvorlig tilstand

Det overordnede mål for Mladic var etnisk udrensning, har domstolen i Haag fastslået.

Han ønskede at tvinge alle bosniske muslimer, kroater og andre ikkeserbere ud af Bosnien for at danne et Storserbien. Det konkluderede ICTY i den oprindelige dom fra 2017.

Særdomstolen i Haag har fældet dom over 90 mennesker.

Blandt dem er også den tidligere serbiske præsident, Slobodan Milosevic, der døde i fængslet i Haag i 2006, inden han fik sin dom.

Radovan Karadzic, som var politisk leder for de bosniske serbere under krigen i Bosnien, blev i 2016 også dømt for folkedrab.

Dommerne i Haag fandt det bevist, at Mladic, Milosevic og Karadzic alle tre spillede hovedroller i den etniske udrensning af bosniske muslimer og andre ikkeserbere fra Bosnien.