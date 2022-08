FN-chef rejser til Ukraine for at tale om atomkraftværk

Efter at have mødtes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, torsdag vil Guterres rejse videre til havnebyen Odesa. Her skal han være fredag.

Lørdag skal Guterres besøge den tyrkiske storby Istanbul. Her er der blevet etableret et fælles center for koordineringen af eksporten af korn fra Ukraine på baggrund af en kornaftale mellem Ukraine og Rusland.

Aftalen blev indgået 22. juli - med hjælp fra FN og Tyrkiet. Den indebærer, at der er åbnet for korneksport fra udvalgte sydlige ukrainske havne.

Der er ikke tale om Guterres’ første besøg i Ukraine.

I slutningen af april besøgte han den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Her så han blandt andet byerne Butja og Irpin. I begge byer beskyldes Rusland for at have begået krigsforbrydelser, da russiske styrker indtog dem i starten af krigen.