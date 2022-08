Det fik i marts FN’s generalsekretær, António Guterres, til at advare om, at ”udsigten til en atomkonflikt, der engang var utænkelig, er nu tilbage inden for mulighedernes grænse”.

På mandagens konference i New York retter USA, Frankrig og Storbritannien en fælles kritik mod Rusland for den ”uansvarlige og farlige” antydning af, at atomvåben kan blive brugt i krigen i Ukraine.

- Efter Ruslands ubegrundede og ulovlig angrebskrig mod Ukraine opfordrer vi Rusland til at indstille den uansvarlige og farlige retorik og adfærd om atomvåben og leve op til sine internationale forpligtelser, lyder det ifølge AFP i en udtalelse fra de tre lande.

- Atomvåben skal, så længe de eksisterer, tjene defensive formål, afskrække aggression og forhindre krig. Vi fordømmer dem, der vil bruge eller true med at bruge atomvåben som militær tvang, trussel eller afpresning.