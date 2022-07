FN’s generalsekretær, António Guterres, bekræfter fredag under en ceremoni i Tyrkiet, at Ukraine og Rusland vil åbne for eksport af hvede.

Det vil betyde, at der vil blive åbnet for hvedeeksport fra Odesa og to andre ukrainske havne: Tjernomorsk og Pivdennyj. Også Rusland vil få mulighed for mere eksport.

Det sker efter mægling fra Tyrkiet og dets præsident, Recep Tayyip Erdogan.