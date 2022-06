Støttepartier afviser regeringen: »Man stjæler fra verdens fattigste«

Udenrigsminister Jeppe Kofod vil betale en del Danmarks bidrag til genopbygningen af Ukraine med penge fra udviklingsbistanden.

Det vil regeringens støttepartier ikke.

Enhedslistens udviklingsordfører, Christian Juhl, er overrasket over at høre, at udenrigsministeren vil tage dele af pengene til genopbygning af Ukraine fra udviklingsbistanden.