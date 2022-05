Tyskland fastholder mundbindskrav på fly trods EU-lempelse

Europas største lavprisflyselskab, Ryanair, har offentliggjort en liste over 14 EU-lande, hvor nationale love stadig kræver, at man bærer mundbind for at forhindre smittespredning med coronavirus.

Ud over Tyskland omfatter listen populære turistdestinationer som Spanien, Grækenland, Portugal og Italien.

Danmark fjernede kravet om mundbind i danske lufthavne i marts i år.

Dog har der stadig været krav om brug af mundbind hos nogle luftfartsselskaber og i en række europæiske lufthavne.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (Easa), der hører under EU, meddelte onsdag, at mundbindskravet ville blive lempet fra mandag.

Agenturet begrundede det med, at det følger udviklingen i restriktionerne hos nationale myndigheder på tværs af Europa