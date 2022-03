28/03/2022 KL. 18:00

Hvorfor er Bidens bemærkning om regimeskifte i Rusland så kontroversiel?

Allerede få minutter efter at Joe Biden lørdag fik sagt, at Vladimir Putin »ikke kan forblive ved magten«, har kolleger i Det Hvide Hus arbejdet ihærdigt på at uddybe, at det altså ikke var det, han mente. Udtalelsen har vakt stor opsigt og fordømmelse, men ifølge en ekspert bør Bidens ord ikke vægtes som mere end en uheldig afvigelse fra talepapiret.