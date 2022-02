Mens spændingen tager til i Østukraine, hvor der det seneste døgn er registreret hundredvis af brud på våbenhvilen, fortsætter hverdagen i byen Uzjgorod, der ligger i det vestlige Ukraine på grænsen til Slovakiet og Ungarn. Det fortæller næstformanden for Europabevægelsen og folkevalgt for Venstre i København, Jens-Kristian Lütken, der netop er vendt hjem til Danmark efter et døgn i den vestukrainske by.