En række lande evakuerer borgere i konfliktramte Sudan

Søndag udtaler Udenrigsministeriet, at Danmark arbejder med konkrete evakueringsmuligheder for at få danskere ud af det konfliktramte Sudan. Det skriver ministeriet i en mail til Ritzau.

Oplysninger deles løbende med personer på danskerlisten.

- Ministeriet fortsætter det tætte samarbejde med partnere om mulighederne for at bistå danskere med udrejse. Der arbejdes nu med konkrete evakueringsmuligheder, lyder det.

For danskere, der ikke har mulighed for eller måtte beslutte ikke at benytte sig af evakueringstilbud, er rådgivningen fortsat at blive indendørs, lyder det.

Lørdag oplyste Udenrigsministeriet, at der er omkring 30 personer på danskerlisten for Sudan.

Her lød det også, at Danmark ikke har en ambassade i Sudan og derfor har ”begrænsede muligheder” for at hjælpe strandede danskere.