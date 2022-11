Aktivists helbred alvorligt forværret efter sultestrejke

Herfra indtog han angiveligt kun 100 kalorier dagligt, inden det blev eskaleret til ingen mad. Da COP27 startede, stoppede han også med at drikke vand.

Hans familie har frygtet, at han blev tvangsfodret, så han ikke ville dø under COP27.

Familien har ikke oplyst yderligere omkring besøget eller Alaa Abdel Fattahs situation. De ”fulde detaljer” vil dog blive delt senere, skriver Mona Seif på Twitter.

Sagen har fået massiv international fokus og er blevet lidt af en hovedpine for Egyptens regering.

For eksempel har USA’s præsident, Joe Biden, under et møde bedt den egyptiske præsident, Abdel Fattah al-Sisi, om at løslade Alaa Abdel Fattah.

Inden Fattah fik dommen på fem års fængsel, havde han tilbragt en stor del af de seneste ti år bag tremmer på grund af sin kamp for demokrati.