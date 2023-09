05/09/2023 KL. 19:00

For abonnenter

24-årig er gået fra et liv i det, der lignede luksus, til dna-dragt og en sigtelse for dobbeltdrab

På de sociale medier levede han på overfladen et jetset-liv. Mandag i retten mødte han op iført en blå dna-dragt og badetøfler. Han er manden, der nu er sigtet for at have forgiftet to kvinder. Grove forbrydelser, som han nægter sig skyldig i.