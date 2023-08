Diabetes-medicin presser regionernes budgetter

Og så har lægerne samtidig været flittigere til at udskrive eksempelvis Ozempic.

- Selvfølgelig har lægerne et medansvar, men de skal jo også bruge de muligheder, de har. Vi har lavet retningslinjer, der siger, at de skal udskrive andre og billigere typer præparater først for at se, om de har den ønskede virkning. Og det har jeg generelt tillid til, at de gør.

En af årsagerne til, at semaglutid er blevet et populært til diabetikere, er at det også virker appetitnedsættende og kan føre til vægttab.

Mandag viste et nyt studie samtidig, at det også kan føre til færre alvorlige hjerte-kar-tilfælde.

- Vi har set en markant stigning i forbruget, fordi mange har god gavn af lægemidlerne. Der er givetvis langsigtede fordele ved den øgede brug af præparatet, men det løser ikke de aktuelle udfordringer med at få budgetterne til at hænge sammen, siger Karin Friis Bach.