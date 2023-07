Bliver din ferie forstyrret af naturbrande? Sådan er du stillet

Ønsker du at komme helt hjem til Danmark, afhænger dine rettigheder af situationen, forklarer Vagn Jelsøe. Hvis myndighederne anbefaler evakuering helt væk fra øen, har du krav på at komme hjem så hurtigt som muligt på rejsearrangørens regning.

»Hvis myndighederne ikke gør det, og det har de ikke gjort indtil videre, så har man ikke det krav,« siger han.

Vagn Jelsøe tilføjer imidlertid, at man godt kan kræve at komme hjem, hvis man bliver indkvarteret på en »uholdbar« måde. På Rhodos har man bl.a. set eksempler på turister, der har måttet overnatte på skoler og i sportshaller.

»Hvis man føler, at det er en fuldstændig uholdbar og uacceptabel løsning, så har man sådan set også krav på at blive fragtet hjem hurtigst muligt på rejsearrangørens regning,« siger chefkonsulenten.

Desuden har du ret til at få nogle af dine penge tilbage, hvis ikke du får, hvad du har betalt for. Bliver din to uger lange pakkerejse eksempelvis forkortet med en uge, har du ret til at få et forholdsmæssigt afslag i prisen. Og bruger du dine sidste feriedage i en sportshal og ikke på et hotelværelse, har du også ret til at få nogle penge retur.

»Hvis du ikke får det, du har bestilt, skal du have dine penge tilbage. Hvis det, du får, er af dårligere kvalitet end det, du har betalt for, så skal du have et forholdsmæssigt afslag,« siger Vagn Jelsøe.

Rejser du ikke med et rejseselskab, hænger du selv på evt. udgifter i forbindelse med evakuering og ændret hjemrejse.

»Så har man jo ikke købt sig til assistance fra nogen,« lyder det.