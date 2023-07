Da havørnens firkantede silhuet viser sig, går hundreder af måger på vingerne og danner en levende sky over øen, hvor skestorkene har deres koloni i skjul mellem tagrør. Fuglene ved, hvad havørnens to en halv meter lange vingefang vil bringe ind over øen, nemlig et sæt dolkestore kløer, der kan tage livet af selv større fugle.