Tidligere læge frifundet for selvmords-hjælp

Den tidligere overlæge Svend Lings er blevet frifundet for anklage om at medvirke til to personers selvmord.

Det oplyser anklager Brian Dybdahl til Ritzau.

Dommen er afsagt af Retten i Svendborg onsdag.

Lings var tiltalt for at have rådgivet og vejledt to personer om selvmord gennem telefonisk kontakt og for en af dem også beskedtjenesten Messenger.