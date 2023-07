En livslang kamp mod bødler og generaler

Den uddelte gennem en årrække Inge Genefke-prisen til et initiativ eller en person, som har gjort en særlig indsats for bekæmpelse af tortur.

Kendt blev fonden desuden for at betale salærerne for Christian Harlang som advokat for en gruppe irakere, der sagsøgte den danske stat med den begrundelse, at de blev udsat for tortur, mens danske soldater var i Irak.

Siden blev Forsvarsministeriet frifundet i sagen af Højesteret.

Inge Genefke er forfatter til flere bøger, og i 2005 blev hun selv portrætteret af journalist Thomas Larsen i ”Portræt af en ildsjæl”. I bogen lægger hun ikke skjul på, at hun har temperament, og at tålmodigheden med dem, der ikke deler hendes anskuelser, kan være begrænset.

Det førte til store konflikter om midlerne og især organisationsformen på blandt andet RCT.

Inge Genefke voksede op i et akademikerhjem på Frederiksberg. Hendes far var modstandsmand under den tyske besættelse, hvilket vakte den første interesse for tilfangetagnes skæbne.