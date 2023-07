25/07/2023 KL. 06:00

I Norge vælger 80-90 pct. en elbil – hvad kan Danmark lære af det?

Norge er uden tvivl verdens førende elbilland. Generalsekretæren for de norske elbilejere mener, at Danmark kunne have gjort noget tilsvarende, men sov i timen. Norge har i dag fire gange så høj en andel af elbiler som Danmark.