10/07/2023 KL. 11:50

For abonnenter

Fra 168 til 543 km på samme batteri – sådan kører du længst i din elbil

Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan og hvornår du kører i en elbil, hvis den skal kunne køre langt på den samme opladning. Her kan du se, hvad der skal til, for at din elbil kan køre mange kilometer uden at skulle lades op hele tiden.