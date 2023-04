Seks ansatte i Region Sjælland mistænkt for at snage i 13-årig piges journal

Region Sjælland mistænker og undersøger nu seks ansatte for uberettiget at have læst lægejournalen tilhørende den 13-årige pige, der i weekenden var forsvundet i over et døgn, og som ifølge politiet var udsat for alvorlige overgreb af en 32-årig mand.

Det fortæller regionsrådsformand Heino Knudsen (S) til DR.

»Indtil videre drejer det sig om seks uberettigede opslag. Det er det, vi ved indtil nu. Vi undersøger alle opslag helt til bunds, og det er vigtigt at understrege, at der også er opslag i journalen, som er helt berettigede og nødvendige for de undersøgelser og den behandling, man har skullet lave,« siger Heino Knudsen.