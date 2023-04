Hollandsk politi anholdt formodet dansk narkobagmand

Ifølge Ekstra Bladet er mændene i sagen etnisk danske, og de er aldersmæssigt fra sidst i 30’erne til i 50’erne.

Det første grundlovsforhør blev afholdt for dobbeltlukkede døre. Derfor er det ikke muligt at få indblik i, hvad sigtelsen går på, for de syv mænd som oprindeligt blev fængslet i sagen.

De efterfølgende grundlovsforhør er kun foregået for lukkede døre. Ifølge Ekstra Bladet fremgår det her af sigtelsen, at sagen blandt andet handler om indkøb af fem kilo kokain.