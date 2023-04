Tjenesten e-Boks er lørdag morgen igen oppe at køre, dog kan man i nogle tilfælde opleve lidt længere svartid.

Det oplyser kommunikationschef Susanne Søndahl Wolff til Ritzau.

- Vi er så småt ved at være helt oppe at køre igen, men der kan fortsat være lidt længere svartid for nogle, siger hun.

Problemerne med e-Boks begyndte torsdag aften. Her kunne borgere hverken logge ind på appen eller gennem e-Boks’ hjemmeside.