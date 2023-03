Lidt flere borgere bliver indlagt og dør med coronavirus

Men ifølge en opgørelse, som Statens Serum Institut har lavet for avisen, er det 3842 personer, hvor coronavirus vurderes at være dødsårsagen.

Derudover bliver et dødsfald registreret som coronarelateret hos sundhedsmyndighederne, hvis en person er testet positiv for corona inden for en periode på 30 dage, før vedkommende er død.