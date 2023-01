Han fortæller også, at kirken i Vejrumbro vil være åben onsdag.

- Så man kan komme op og tænde et lys. Man kan bede en bøn. Man kan også bare sidde til eftertanke, siger han.

Efter at oplæggene fra politiet, kommunen og Offerrådgivningen var slut, blev parterne der, så de fremmødte borgere havde mulighed for at tale med dem, fortæller Christian Toftemark.

Han anslår, at omkring 100 til 150 personer var mødt op til borgermødet i den lille by, hvor der bor lidt under 400 mennesker.

Ifølge Christian Toftemark er et møde, som det der mandag aften blev holdt i Vejrumbro, vigtigt. Det kan være med til at skabe tryghed, fortæller han.

- Det handler om at få bibragt borgerne noget viden om, hvad politiet mener, der er sket, siger han.