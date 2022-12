09/12/2022 KL. 05:00

For abonnenter

Ukrainske Galina Istrati er alene med sine børn i Danmark – nu er hendes ydelse skåret ned

Kommunegrænser afgør tusindvis af kroner for ukrainske mødre, der er flygtet til Danmark uden faderen til deres børn. Landets største kommuner anser ikke gifte ukrainske mødre som eneforsørgere, selvom manden er i Ukraine og ikke kan bidrage økonomisk. Det gør man til gengæld i Mariagerfjord Kommune. For Galina Istrati og hendes to små børn i Aarhus har det kostet 2.300 kr. om måneden.