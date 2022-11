Journalister har nedlagt arbejdet på Jyllands-Posten

Der skal findes en pose penge for at imødekomme et forventet lavere overskud i Danmarks største aviskoncern, JP/Politikens Hus, i 2023. Derfor orienterede Jyllands-Postens ledelse i sidste uge om, at der skal siges farvel til seks fastansatte redaktionelle medarbejdere.

Det har resulteret i, at alle journalistiske medarbejdere torsdag har nedlagt arbejdet. Det sker, efter at ledelsen og tillidsrepræsentanter gennem den seneste uge har forsøgt at nærme sig hinanden.