Står det til DI, bør man gribe opgaven med reduktioner an ved at øge finansieringen til klimatilpasning. Organisationen kalder en global pris på CO2 for en ”ideel løsning”, så de, der udleder meget CO2, betaler for det.

- Det kommer ikke til at ske lige med det første, men EU er frontløbere med en høj CO2-kvotepris og en særlig klimamekanisme, der sætter en CO2-pris på produkter, der importeres til EU, siger Anne Højer Simonsen i pressemeddelelsen.

Kristian Jensen, der er administrerende direktør i Green Power Denmark, ser derimod potentiale i en klimafond, der er vedtaget på COP27, og som han kalder for en vigtig murbrækker.

Fonden skal dække tab og skader, som ulande har haft i forbindelse med klimaforandringer. Hvordan den skal finansieres, er ikke fastlagt.