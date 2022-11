Læsø-sagen får TV 2-ansatte til at råbe op: »Det er helt afgørende, at vi kan blive fri for den slags diskussioner«

Det er en »ærgerlig« sag.

Sådan lyder det fra Lennart Sten, der er hovedtillidsmand på TV 2, efter den seneste tids historier om betalt omtale på tv-stationen.

Først kunne Jyllands-Posten fortælle, at Drukfri Ungdom - der er finansieret af spiritusbranchen - havde fået et tilbud fra TV 2 om at købe sig ind i tv-stationens morgenflade ”Go’ morgen Danmark”. Drukfri Ungdom tog dog ikke imod tilbuddet.