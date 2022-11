»Når statsministeren vil have en bred regering, så tænker jeg, at det først og fremmest er fordi, hun gerne vil være statsminister igen. Om hun bliver det, det kan jeg ikke vide, men en ting er sikkert: Danmark skal have en ny regering.«

Han sagde herefter, at »nøglerne for en stund skal væk fra statsministeren«. Han lægger dermed op til, at partierne skal ud en dronningerunde.

»Det er ikke et langbord. Det er et rundt bord, hvor mennesker sætter sig sammen,« fortsatte han.

Og så sluttede han med en direkte appel til resten af Folketingets partier.

»Når valgresultatet er endeligt opgjort, skal alle tænke sig om. Også de partier, der har haft så travlt med at afvise at arbejde henover midten. Danskerne har stemt og har en forventning om, at vi samler handsken op og træffer beslutninger, der sender landet fremad,« sagde han og fastslog: