Ekstra træpiller fra Nordamerika sikrer forsyningen året ud

Men også her er markederne blevet støvsuget for træpiller.

Det har fået flere af importørerne til at kigge længere ud i verden.

- Nu kommer træpillerne lidt længere væk fra, blandt andet fra Nordamerika, siger Henrik Nørbo Mosegaard.

Tirsdag ankom for eksempel 32.241 ton nordamerikanske træpiller til havnen i Aarhus.

Manglen på træpiller har presset priserne op, og de er ifølge formanden for brancheorganisationen stadig på et højt niveau.

Et ton træpiller koster ifølge formanden omkring 7000 kroner.

Prisen ser ikke ud til at falde foreløbig, vurderer han.

- Vi køber til ekstremt høje priser i øjeblikket, for eksempel i USA. De ved godt, at vi mangler træpiller i Europa. Så på den baggrund kan jeg ikke forestille mig, at priserne falder.