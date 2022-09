14/09/2022 KL. 05:00

Mens privathospitalerne buldrer derudaf, venter de mest syge længere

Mangel på operations- og narkosesygeplejersker, som har forladt det offentlige, gør det vanskeligt for regionerne at få has på ventelisterne efter coronapandemien. En 12-punktsplan er regionernes bud på at komme ventelisterne til livs.