Nationalleksikon har brug for 1000 forskere

- Med 100 forskere har vi kunnet opdatere ting, som brændte. Der har blandt andet manglet artikler om dansk politik, og vi har ikke haft nogen om klimaforandringerne, siger han.

Men nu er der altså behov for, at hele leksikonet med dets 250.000 artikler opdateres.

- Der er udviklinger i alle forskningsfelter, og vores vurdering er, at der skal cirka 1000 forskere til for at dække alle emnerne på lex.dk.

- Når vi kan gøre det nu, så skyldes det, at vi har fået en lidt større bevilling på finansloven og generøse bevillinger fra Augustins Fonden og Louis-Hansen Fonden, siger Erik Henz Kjeldsen.

Han forklarer, at det ikke er fuldtidsstillinger, man søger hos lex.dk.

- Det er helt typisk en opgave, som man har ved siden af en fuldtidsstilling - typisk som forsker på et universitet.