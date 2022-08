Tryghed ved Copenhagen Pride er ekstra vigtig efter Oslo-skyderi

- Når sådan noget som det i Norge sker, er det klart, at vi genbesøger vores planlægning, men det har ikke givet anledning til ekstraordinære tiltag, fordi grundberedskabet i forvejen er højt, siger han.

Skyderiet i den norske hovedstad skete aftenen før et planlagt Pride-optog i juni. Her skød en gerningsmand ved en bar, der er kendt for at have mange homoseksuelle gæster.

To døde, mens 21 blev såret. Det førte til, at arrangørerne efter vejledning fra norsk politi aflyste Oslo Pride.

Ifølge en rapport fra PET er der en alvorlig terrortrussel ved større begivenheder med mange mennesker. Derfor havde Københavns Politi allerede fokus på sikkerheden.