- Nu handler det om at få en andel af nogle af de penge, som amerikanerne skal bruge på den grønne omstilling.

- Vi har en forventning om, at nogle af de her klima-dollar kommer til at blive danske kroner på danskernes pensionsopsparinger, siger han.

Hvor mange penge den enkelte pensionsopsparer kan have i vente, er endnu for tidligt at spå om. Det kommer an på, hvor mange projekter Danmark bliver involveret i, lyder det fra F&P.

Både amerikanske virksomheder og andre lande står stærkt, når det gælder grøn teknologi. Der skal derfor kæmpes om, hvem der kan komme med de bedste løsninger, fortæller Tom Vile Jensen.

- Vores medlemmer er allerede i fuld sving med at prøve at finde projekter og udvikle løsninger, som amerikanerne nu skal have.