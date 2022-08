Ida og Emil, Annika og Alfred samt Peter og Petra.

Tre par, der følges tæt af tusindvis af danskere, der også holder øje med Karla og Keld. For ikke at nævne dramaet omkring Karlsson, Annika og Tommy samt Bonnie, Clyde og Connie – og nej, det handler ikke om et af tidens populære realityshows, men om noget ganske andet.