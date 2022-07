Regioner: Personalemangel er nok sundhedsvæsenets største problem

Manglen på personale i sundhedsvæsenet er nok den største udfordring som sundhedsvæsenet har i øjeblikket.

Det sagde formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach (R), fredag til DR Nyheder.

Hun uddyber over for Ritzau lørdag, at regionerne har været bevidste om, at der ville komme en udfordring med manglende personale på sigt i flere år.