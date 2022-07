Vingegaard får F16-eskorte på vej mod Danmark

Jonas Vingegaard får flot selskab i luften, når han vender hjem til Danmark for at blive fejret for sin sejr i cykelløbet Tour de France.

Når han onsdag formiddag flyver til København fra Holland, vil to F-16-fly eskortere det privatfly, der bringer ham til København. Det oplyser Forsvaret på Twitter.

- To F-16-fly fra afvisningsberedskabet vil her til formiddag, hvis vejr og omstændigheder tillader det, eskortere det fly, der onsdag bringer Jonas Vingegaard til København, hedder det i tweetet.