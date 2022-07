I Danmark har vi havarikommissioner, der undersøger omstændighederne, når et fly styrter ned, et skib forliser eller et tog kører af sporet.

I fremtiden bør Sundhedsstyrelsen etablere et lignende initiativ, der kan undersøge baggrunden, når psykisk syge begår kriminalitet.

Det foreslår Poul Videbech, som er professor