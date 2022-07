Kongehuset misbrugt af bettingfirma

Snylter på goodwill

Det er ulovligt at udnytte en person kommercielt, hvis personen ikke har givet samtykke til det. Hverken kongehuset eller dronning Margrethe II har givet Royal Casino tilladelse til at bruge den omtalte dronningefigur. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse strider Royal Casinos uretmæssige brug af dronningefiguren også mod almene samfundshensyn og interesser.

»Hvis en virksomhed ønsker at benytte en person, et logo, et varemærke eller andre kendetegn i sin markedsføring, kræver det samtykke. Ellers vil det være ulovligt ikke bare efter markedsføringsloven men også efter en række andre regelsæt. Det gælder også, hvis man skaber en kommerciel figur eller et miljø, der udnytter og snylter på en anden persons goodwill, popularitet og reklameværdi,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Hun fortæller, at Forbrugerombudsmanden har behandlet sagen, fordi kongehuset og dronning Margrethe II har en særlig status i det danske samfund, og fordi det har generel samfundsmæssig betydning, når private virksomheder misbruger kongehuset kommercielt.

Jyllands-Posten forsøger at få en kommentar fra Royal Casino.