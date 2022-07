Derfor vil vi (alligevel) gerne være sygeplejersker

De seneste år har der været gevaldig blæst om sygeplejerskerne. Om deres arbejdsvilkår. Om deres løn. Om deres indsats under coronakrisen. Om deres arbejdstider. Om manglen på dem. Man har knap kunnet samle en avis op eller tænde for fjernsynet uden at blive præsenteret for stærkt utilfredse, stressede og drænede sygeplejersker, der har været i kamp