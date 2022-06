Dels har forsvaret brug for flere folk, der kan indgå i egentlige kampenheder, og dels er værnepligten et folkeligt samlingspunkt i samfundet. Det mener Torben Ørting Jørgensen, der er formand i organisationen Folk & Sikkerhed. Han taler for at indføre en ny og mere omfattende værnepligt, der gælder både mænd og kvinder.