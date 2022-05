Herlufsholm-forældre i opråb: Mette Frederiksen hælder benzin på bålet

»Vi kunne have ønsket, at de to ministre havde haft mindre travlt med at fordømme vores børns skole. Men de skød uden tøven med de skarpeste våben, en politiker har: fordømmelse. Med alle de ubehagelige konsekvenser, det nu får for skolen og dens elever og vores børn,« lyder det fra forældregruppen, der hævder, at den politiske fordømmelse direkte har resulteret i, at børnene har fået forbud mod at gå i skoleuniform udenfor skolens matrikel for »deres egen sikkerheds skyld«.

Jyllands-Posten har rettet henvendelse til kontaktpersonen for pressemeddelelsen, men vedkommende ønsker ikke at svare på spørgsmål for nuværende eller fortælle, hvor mange forældre »en bred kreds« konkret dækker over.

Jyllands-Posten ville bl.a. gerne have spurgt om, hvorfor mobning og gentagne overfald ikke er et udtryk for en usund kultur på kostskolen, hvorfor forældrenes opfattelse skulle være retvisende for kulturen, og hvordan de kan vide, at der er tale om enkeltstående tilfælde.

Fjernet dokumentar

Forældrene skriver i pressemeddelelsen, at »ingen skole i Danmark har næppe været mere åben over for pressen end Herlufsholm« med henvisning til TV2’s dokumentar, ”Herlufsholm for livet«, som blev bragt i 2019. TV2 bekræftede søndag over for Ekstra Bladet, at dokumentaren er fjernet fra TV2 Play.

Det er sket, »fordi vi ikke har ønsket, at de medvirkende i det gamle program identificeres eller kædes sammen med de nye sager, som vi omtaler i ’Herlufsholms hemmeligheder’«, oplyser Lasse Bjerre, der er redaktør på ’Herlufsholm for livet’, i en mail til Ekstra Bladet.

Kostskolens bestyrelse tog lørdag afsked med rektor Mikkel Kjellberg på baggrund af dokumentaren.