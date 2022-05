Herlufsholms rektor er fyret

»Vi ved alle, at det har en stærk signalværdi, at fyre en i toppen, men det er ikke nok, hvis man ønsker at tage ordentlig fat om den kultur, der har sat sig fast, og man skal passe på med at lave symbolske ændringer. Man må se på ledelseslaget, og de skal tænke over, hvilken bestyrelse de ønsker. Det vil klæde dem at få endnu flere udefra ind i bestyrelsen. Det vil kunne bryde fødekæden ind i kulturen, hvor man selv har gået der, bliver sovestuevagt, så bliver man måske ledelsens repræsentant osv. Det er den fødekæde, der tager virussen med sig og giver blinde vinkler, og derfor er det vigtigt at ryste posen. I dette tilfælde er omverdenen etikkens vogter, som det også ville være, hvis det var en af de brune ghettoskoler, der havde et kulturproblem. Derfor bør bestyrelsen bestå af endnu flere udefra med de rette pædagogiske og faglige kompetencer. Jeg mener, at bestyrelsen bør kigge indad – og udad,« siger Helle Rabøl Hansen.