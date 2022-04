Dronningens udsatte fejring foregår i Danmark og Frankrig

Fejringen af dronningen kommer derfor i stedet til at foregå med arrangementer fra 21. maj til 23. september.

I Danmark markeres det runde jubilæum blandt andet på Amalienborg Slotsplads. 20. september er det muligt for danskerne at se dronningen i forbindelse med et stort vagtskifte.

Her vil kongefamilien vise sig på balkonen. Efterfølgende kører dronningen gennem København i karet for at deltage i en fejring på Københavns Rådhus.

Men det er ikke kun i Danmark, at dronningens jubilæum fejres.