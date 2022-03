Da den i diameter 1,8 km store jernasteroide smadrede ned i det Nordvestlige Grønland, skete det med en eksplosion og en kraft, der var flere millioner gange en atombombe.

Asteroiden borede sig så langt ned i Jorden, at den efterlod et 1 kilometer dybt og 31 kilometer bredt krater. Stort nok til at f.eks. Washington DC ville kunne ligge i det. Det enorme tryk og den efterfølgende ildebrand slog både dyr og planter ihjel.