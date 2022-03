Velfærdsstatens udfordringer motiverer ham

»Lysten til at få øje på, hvor problemerne er, og komme med noget vigtigt input til, hvordan man kan løse dem,« siger Jan Rose Skaksen.

Og netop det har han haft rig mulighed for igennem sin karriere, hvor han har forsket inden for arbejdsmarked, uddannelse, indvandring og integration.

Jan Rose Skaksen har været professor i økonomi i en lang årrække, ligesom han har været økonomisk vismand og medlem af ekspertpanelerne Vækstforum og Produktivitetskommissionen.

Han har ikke været bange for at blande sig i samfundsdebatten og komme med kontroversielle forslag – for eksempel om at SU’en bør differentieres, så studerende på uddannelser med høj jobsikkerhed får flere penge.