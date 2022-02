Der er længe blevet talt om, at børn og unge har vist tegn på mistrivsel under corona-epidemiens nedlukninger af f.eks. undervisning og fritidsaktiviteter. Nu kommer en analyse, der viser, at det handler om mere end mistrivsel, ensomhed og manglende læring. For flere børn og unge i alderen op til 18 år kom i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen i de første seks måneder af 2021 sammenlignet med samme periode i 2018 – før corona-epidemien brød ud.