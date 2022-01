Medie: Væltet træ har givet barn slem hovedskade

Et barn er kommet slemt til skade, efter at et træ lørdag aften væltede ned i familiens hus i Charlottenlund, oplyser Nordsjællands Politi til Sjællandske Mediers nyhedssite, sn.dk.

Stormen fik lørdag aften træet til at vælte ned i huset, der blev slemt beskadiget. Nordsjællands Politi meldte natten til søndag i en pressemeddelelse ud, at familien i huset var kørt til tjek på skadestuen. Men meldingen fra politiet var, at ingen var kommet alvorligt til skade.