Løkke vil sætte deadline for udfasning af benzinbiler

Regeringen er på trapperne med et klimaudspil, der formentlig vil indeholde en deadline for udfasning af benzin- og dieselbiler.

Det fortæller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til Berlingske.

- Jeg har en klar ambition om, at vi sætter en deadline, men vi skal finde en balancegang, hvor det ikke bliver et slag i luften.

- Vi skal kigge på teknologiudviklingen, og det er klart, at teknologien bliver billigere med årene, siger Lars Løkke Rasmussen til avisen.

Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at sætte et årstal på. Hos regeringskollegaen De Konservative lyder målet på år 2030.

På det tidspunkt skal det ifølge klimaordfører Mette Abildgaard ikke længere være muligt at indregistrere en ny bil, der kører på benzin eller diesel.

SF er også klar på 2030, når det gælder personbiler, mens busser og lastbiler måske skal have længere snor, fortæller klimaordfører Pia Olsen Dyhr.

Det samme er Socialdemokratiet, men klimaordfører Jens Joel mener, at det først og fremmest er vigtigt at få regeringen forpligtet til en række delmål inden for miljøpolitik og transport, så det overhovedet er realistisk at sætte et årstal.

Han foreslår, at hver anden solgte bil i 2030 skal være grøn, hvilket vil sige en elbil eller hybridbil.

Der bliver i øjeblikket ikke solgt ret mange elbiler. I de første seks måneder af 2018 udgjorde de grønne biler under to procent af det samlede bilsalg.

Lars Løkke Rasmussen fortæller, at regeringen i øjeblikket kigger på, om afgifterne på elbiler skal justeres.

Men han understreger, at det skal balanceres, fordi det vil give et hul i statskassen, hvis man helt friholder elbiler for afgifter.

Liberal Alliance vil fjerne afgifterne på grønne biler.