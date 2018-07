Livreddernes spørgsmål til forældre: Husker I baderåd nr. 5?

Det endte næsten tragisk for tre badende børn på Sandvig Strand og Ishøj Strand i sidste uge, da kræfterne slap op så langt ude på vandet, at de unge svømmere ikke selv kunne klare turen tilbage til stranden. Heldigvis for både børn og forældre nåede livreddere i alle tilfælde, at redde børnene fra vand til land i tide. Men sidste uges afværgede ulykker står langt fra alene i sommervarmen.

De fem baderåd 1. Lær at svømme. Når du kan svømme, kan du redde dig selv og andre fra at drukne.

2. Gå aldrig alene i vandet. Når I er flere, kan I holde øje med hinanden og reagere hurtigt, hvis noget går galt.

3. Læs vinden og vandet. Brug dine øjne og din sunde fornuft, før du bader. Tjek vandets dybde og strømforhold og hold øje med vinden. Ved fralandsvind driver badedyr, gummibåde og luftmadrasser hurtigt til havs.

4. Lær stranden at kende. En ny strand kan være fuld af overraskelser, der ikke kan ses med det blotte øje. Spørg de lokale eller en livredder.

5. Slip ikke børnene af syne. Hold dig tæt ved badende børn, så I kan se og høre hinanden, og du kan nå at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt.. I uge 28 gennemførte danske livreddere 9.426 indsatser hvoraf de fire var aktioner, hvor personer ifølge livredderne var i livsfare. Derudover var der 442 almindelige førstehjælpsaktioner, 508 forebyggende aktioner og 8.472 oplysende aktioner. Lær de fem båderåd, og bliv mere sikker på næste badetur.

Den bagende sol og havets usædvanlige lunkenhed har gjort arbejdet ekstra nervepirrende for livreddere landet over, der i disse dage våger over usædvanligt mange badegæster. Allerede i første uge af badesæsonen meldte travlheden sig, da Trygfondens Kystlivredning lavede 555 førstehjælpsaktioner og var i fire aktioner med folk i livsfare.

Siden har de rød- og gulklædte vandvagter måttet redde flere druknende børn i land landet over, og nu opfordrer Trygfondens Kystlivredning forældre til at huske det femte baderåd: Slip ikke børnene af syne - og endnu bedre - gå selv i vandet med dem.

»Det kan ikke siges ofte nok. Børn må aldrig bade uden opsyn af voksne, og selvom forældrene tror, at de holder øje med børnene fra stranden, så ser vi ofte, at mobiltelefonen, avisen eller snak med andre distraherer dem. Ulykken kan ske på få sekunder, og så sent som i sidste uge blev en pige fundet livløs i en badesø i Albertslund efter badning uden opsyn,« lyder det fra Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i TrygFonden, der leder Trygfonden Kystlivredning.



Lille pige blev fundet bevidstløs på bunden af badesø

»Det sikreste er, at forældrene går i vandet med børnene. Børn kan lynhurtigt blive væltet omkuld af en bølge, eller de kan komme for langt ud til, at de kan bunde eller svømme tilbage til land. Hvis man står ved siden af dem, kan man hurtigt komme dem til undsætning, og man undgår, at situationen bliver farlig,« siger han og understreger, at livredderne skal opfattes som en ekstra sikkerhed på strandene, men ikke som børnepassere.

»Livredderne er på strandene for at forebygge ulykker og for at kunne træde til, hvis nogen kommer i vanskeligheder i vandet. Forældrene må derfor ikke belave sig på, at de kan lade børnene rende rundt uden opsyn på stranden, fordi de tror, at livredderne holder øje med dem,« siger Anders Myrhøj.

Fuld opmærksomhed

Driftschefen fortæller, at livredderne særligt i år har måttet henvende sig usædvanligt mange gange til forældre for at få dem til at holde øje med deres børn. Han påpeger dog også, at langt de fleste forældre passer godt på deres børn på strandene, men også at det kræver fuld opmærksomhed, når man begiver sig på badetur med familien.

Redningsbåden ligger klar til brug, hvis uheldet er ude på stranden en sommerlørdag på Kalvebod Brygge i København. Foto: Finn Frandsen/Polfoto.