Se videoen: Storken er landet, og der er fire unger på vej

Et sikkert forårstegn er, at storkene er kommet til landet.

Den første landede tidligt i år - allerede i slutningen af februar blev den første forårsbebuder set i Bedsted ved Tønder i Sønderjylland, og siden er flere kommet til andre steder.

Særligt i den 11 år gamle storkerede i Gundsølille ved Roskilde har der været travl aktivitet.

Det er således lagt fire storkeæg i reden, som nu passes og plejes af begge stolte "forældre," beretter Storkene.dk, som følger storkenes liv i Danmark tæt.

»Vi var ret sikre på, at der var æg i storkereden. Storkeparret har parret sig mange gange igennem det sidste stykke tid og her i starten af april, plejer der at blive lagt æg« siger Jess Frederiksen fra Storkene.dk.

For at få vished sendte foreningen en drone i luften for at tage billeder af reden.

»Dronebillederne viser, at der ligger fire æg i den fint forede rede. Det er muligt, at der lægges et til to æg mere, men hvor mange unger der kommer der kommer på vingerne i juli måned, kommer helt an på vejret. For meget langvarig regn køler storkeungerne ned, mens for lidt regn, kan tørre jorden ud og dermed gøre det svært for forældrene at finde føde og medføre døde storkeunger« siger Jess Frederiksen.

Se video fra storkereden her:

Æggene skal ruges i cirka 32 dage. Dermed forventes der storkeunger i begyndelsen af maj.

Ud over Gundsølille er storke landet på Djursland og Fyn og i Sønderjylland og Vallensbæk på Sjælland.

Dog venter man stadig på storkeparret i Smedager i Sønderjylland, beretter hjemmesiden.